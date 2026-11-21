ドリームフーズは、滋賀県大津市の「近江ちゃんぽん亭 フォレオ大津一里山店」と京都市の「近江ちゃんぽん亭 山科西野店」で、11月21日に1日限定の周年祭を開催する。フォレオ大津一里山店の開店18周年、山科西野店の開店16周年を記念したもので、日頃の利用客への感謝を込め、当日に麺類を1杯注文した客に「近江ちゃんぽん無料引換券」を1枚進呈する。引換券は配布店舗で11月22日から12月31日まで利用可能で、数量限定となる。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜を特徴とする滋賀県発祥のご当地グルメ。同社は国内外で56店舗を展開している。 ＜イベント情報＞イベント名：近江ちゃんぽん亭 周年祭／開催日：2026年11月21日（土）／対象店舗：フォレオ大津一里山店（滋賀県大津市一里山7-1-1 フォレオ大津一里山1階）、山科西野店（京都府京都市山科区西野広見町33）／特典：麺類1杯の注文につき近江ちゃんぽん無料引換券1枚を進呈／配布数量：数量限定、なくなり次第終了／引換券利用期間：2026年11月22日（日）～12月31日（木）／利用店舗：引換券を配布した店舗のみ／店内飲食限定、現金との交換不可／公式サイト：https://chanpontei.com/