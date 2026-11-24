キリンホールディングス（社長 COO 南方健志）の飲料未来研究所（所長：决得麻佐子）が開発した「廃棄コーヒーチェリーの有効活用による新規CSV素材の開発」が、第35回日本清涼飲料研究会（事務局：全国清涼飲料連合会）において、「全国清涼飲料連合会賞」を受賞した。近年、コーヒー豆の原料となる種子を取り出した後のコーヒーチェリーの果肉や果皮は、世界中の産地で大量に発生し、その多くが廃棄されているが、これらにはカフェインやポリフェノールなどの成分が含まれており、生態系への影響や水質・土壌汚染などの環境負荷が懸念されているほか、コーヒー農園の収入が不安定であることも課題となっているのが現状だ。同研究では、廃棄されるコーヒーチェリーを価値ある素材として活用するため、キリン独自の香味増強技術を応用し、コーヒーチェリー由来の発酵素材を開発。さらに、この素材が酒類や清涼飲料において、果実感やコク、飲みごたえなどを向上させる効果を持つことも発見された。同研究成果は、コーヒー農園の持続性向上や環境負荷の軽減に寄与するだけでなく、飲料の香味価値を高める新たなアプローチとして活用が期待され、同素材は、ノンアルコール・ビールテイスト飲料「キリン グリーンズフリー」をはじめとするキリングループの商品にも活用されており、研究成果の社会実装も進んでいる。また、ノンアルコールや低アルコール飲料の飲用満足度を高める可能性も示唆されており、アルコール関連の社会課題解決にも貢献することも期待されているという。