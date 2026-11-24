亀 田製菓（本社 : 新潟県新潟市、代表取締役社長 : 高木政紀）の代表ブランド「ハッピーターン」は、2026年に発売50周年を迎えたが、同じく2026年に発売50周年を迎える石屋製菓（本社 : 北海道札幌市、代表取締役社長 : 石水創）の北海道土産の定番「白い恋人」とコレボレーションした、「71g ハッピーターン 白い恋人風味」を11月30日から12月頃までの期間限定で、中部以東の地域のスーパーマーケットにて発売。また、『27g ハッピーターンミニ 白い恋人風味』を11月30日から12月末頃までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて発売する。石屋製菓監修のもと開発した同商品は、「ハッピーターン」ならではのあまじょっぱい味わいに、「白い恋人」をイメージした濃厚でまろやかなホワイトチョコレートの風味を掛け合わせた特別な一品。開発にあたっては、石屋製菓と亀田製菓の担当者がお互いの本社・工場を訪問、北海道と新潟を行き来しながら、コラボレーション企画の検討や試作品のブラッシュアップ。いつものハッピーパウダーとは一味違う特別なパウダーを使用し、濃厚でコクのあるミルクの味わいを表現するほか、きめ細かく仕上げたパウダーをたっぷり使用することで、口に入れた瞬間に広がる贅沢なくちどけを実現している。【商品概要】■商品名：①71g ハッピーターン 白い恋人風味、②27g ハッピーターンミニ 白い恋人風味 ■発売日/発売期間：2026年11月30日（月）から12月末頃まで ■価格（税抜）：①ノンプリントプライス（参考小売価格／ 225円前後）、②ノンプリントプライス（参考小売価格／ 148円前後 ■販売地域 / 販売チャネル：①中部以東のスーパーマーケットなど、②全国のコンビニエンスストアなど