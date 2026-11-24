味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎）は、同社業務用商品「酵母発酵液体塩こうじ」に関して11月5日に日本国内で特許を取得した。本特許は、「酵母発酵液体塩こうじ」の製法および製品特徴に関するものとなる。同社は、2012年に発売を開始した「液体塩こうじ」を、家庭用のみならず業務用としても展開を拡大し、国内外で広く販売。そして、様々な顧客ニーズや多様な食文化に応えるべく、 「液体塩こうじ」のバリエーション開発にも注力し、2021年11月には、同社が培ってきた、みそ酵母の発酵技術を応用し、新たな機能付与や酒精無添加を実現した「酵母発酵液体塩こうじ」の発売。「酵母発酵液体塩こうじ」はハラール認証（MUI）を取得し、国内だけでなく海外での拡販を推進しているが、今回、開発の地である日本での特許を取得したことは、同社の技術力と製品の独自性が認められた結果であり、今後の国内外での展開を力強く後押しするものと考えているとしている。なお、同商品の特許取得は、中国・インドネシア・台湾・韓国に続いて5か国目となる。

また、本商品の特許取得は、中国・インドネシア・台湾・韓国に続いて5か国目となります。