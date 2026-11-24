銚子丸は、神田外語大学の鶴岡ゼミと共同開発した創作すし3商品を12月1日から13日まで、対象店舗で期間限定販売する。「世界を、ひと巻き。」をテーマに、アメリカ、メキシコ、韓国の食文化を日本のすしと組み合わせた。アメリカをイメージした「鰻のワイルドテキサスロール」は、うなぎとチェダーチーズを合わせた濃厚な味わいが特徴。「海老アボのサルサいなり」は、エビとアボカドのコブサラダをいなりずしに詰めた。「サーモンユッケのコチュ笑巻」は、コチュジャンとごま油を使った甘辛だれで韓国料理のユッケを表現した。学生4人が中心となって商品企画から試食検討、ネーミングや販売促進まで携わった。発売前日の11月30日には、学生が開発の経緯や商品の特徴を紹介する記念イベントも開催する。 ＜商品情報＞販売期間：2026年12月1日（火）～12月13日（日）／販売店舗：すし銚子丸、すし銚子丸 雅の対象店舗／商品・価格：鰻のワイルドテキサスロール880円、海老アボのサルサいなり308円、サーモンユッケのコチュ笑巻418円（いずれも税込）／店内飲食限定 ＜イベント情報＞開催日時：2026年11月30日（月）12時～13時予定／会場：すし銚子丸 高洲店（千葉県千葉市美浜区高洲1-13-3）／内容：女将による商品紹介、学生代表挨拶、コラボ商品の紹介／公式サイト：https://www.choushimaru.co.jp/