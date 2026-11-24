北海道コンフェクトグループが展開するチーズケーキブランド「WONDER」は、10月にJR東京駅店で発売した「チーズワンダーバスク」の公式オンラインショップでの販売を12月4日から開始する。同商品は東京駅店で連日完売している人気商品で、生バスクチーズ、生チーズムース、生チーズスフレを重ねた3層構造が特徴。表面をブリュレして香ばしいカラメルのほろ苦さを加え、底にはザクザク食感のクッキーを敷いた。北海道の自社放牧酪農場で育てた牛の牛乳や平飼い卵を使用し、濃厚な味わいと軽やかな口どけを両立させている。冷凍状態から半解凍、全解凍まで、解凍時間によって変化する食感も楽しめる。12月2日からは阪急うめだ本店でも期間限定販売する。 ＜商品情報＞商品名：CHEESE WONDER BASQUE（チーズワンダーバスク）／オンライン販売開始：2026年12月4日（金）／販売期間：2027年1月末まで予定／販売日時：毎週金・土曜日20時から／価格：6個入り3,980円（税込）／阪急うめだ本店：12月2日（水）から期間限定販売、4個入り2,970円（税込）／WONDER JR東京駅店：2個入り1,566円（税込）、11時・17時に販売／公式オンラインショップ：https://www.cheesewonder.jp/