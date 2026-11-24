ジェイアール東海フードサービスは、名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」とパティスリーブランド「シェ・シバタ」がコラボレーションした「ぴよりんドール缶 クリスマス限定」を12月1日から発売する。シェ・シバタの焼き菓子づくりの技術とぴよりんの世界観を組み合わせたクッキーアソートで、シェ・シバタのロゴをモチーフにしたトサカが特徴のぴよりん型アイシングクッキーや、クリスマスツリー型のクッキーなどを詰め合わせた。ツリー型クッキーを割ると中から小さなぴよりんが現れる仕掛けも用意。バターサブレやココアクッキー、アーモンド入りチョコレートクッキー、塩キャラメルナッツクッキー、クリスマスカラーのメレンゲなどもそろえた。ゴールドカラーの限定缶に入れ、クリスマスギフトや年末年始の手土産として提案する。 ＜商品情報＞商品名：ぴよりんドール缶 クリスマス限定／発売日：2026年12月1日（火）／価格：3,950円（税込）／販売店舗：ぴよりんvillage限定／所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋中央通り／物販営業時間：6時30分～21時30分／ぴよりんshop、ぴよりんshopアトリエ店では販売なし／店舗URL：https://piyorin.com/shop/village/