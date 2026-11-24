モランボンは、大阪発祥のご当地グルメとして注目されるねぎ焼を家庭で手軽に楽しめる新商品「野菜1つでかんたん ねぎ焼」を2月15日から発売する。青ねぎを用意するだけで調理できる青果売場向け商品で、ねぎ焼…
メリーチョコレートカムパニーは、2027年のバレンタイン向け商品として「ポケモン meets メリーチョコレート」を発売する。今回はゲーム「ポケットモンスター」シリーズのジョウト地方をテーマに、ルギアやホウオウ、ライコウ、エンテイ、スイクン、セレビィなどをドット絵でデザインした缶やボックスを展開。チコリータ、ヒノアラシ、ワニノコなどを描いた「旅立ち缶」や、ピチュー、トゲピーなどをあしらった「小さなポケモンの缶」、エーフィとブラッキーをデザインしたボックスなどをそろえる。中身にはナッツやフルーツを使用したチョコレートのほか、ミルフィーユやはじけるキャンディ入りチョコレートなどを用意。パッケージにはエンボス加工や箔加工を施し、贈答用だけでなくコレクションとしても楽しめる商品に仕上げた。 ＜商品情報＞シリーズ名：ポケモン meets メリーチョコレート／予約開始日：2026年12月23日（水）／一般発売：2027年1月上旬より順次／販売店舗：全国百貨店、一部量販店、駅、空港、商業施設の対象店舗／商品・価格：旅立ち缶6個入り1,620円、小さなポケモンの缶6個入り1,404円、エーフィ・ブラッキーボックス4個入り1,620円、ホウオウ缶7個入り1,728円、ルギア缶7個入り1,728円、ライコウ・エンテイ・スイクン缶計120g入り2,376円、セレビィ缶8個入り1,620円、ピカチュウケース5個入り1,980円（いずれも税込）／オンラインショップ：https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/