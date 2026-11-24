メリーチョコレートカムパニーは、2027年のバレンタイン向け商品として「ポケモン meets メリーチョコレート」を発売する。今回はゲーム「ポケットモンスター」シリーズのジョウト地方をテーマに、ルギアやホウオウ、ライコウ、エンテイ、スイクン、セレビィなどをドット絵でデザインした缶やボックスを展開。チコリータ、ヒノアラシ、ワニノコなどを描いた「旅立ち缶」や、ピチュー、トゲピーなどをあしらった「小さなポケモンの缶」、エーフィとブラッキーをデザインしたボックスなどをそろえる。中身にはナッツやフルーツを使用したチョコレートのほか、ミルフィーユやはじけるキャンディ入りチョコレートなどを用意。パッケージにはエンボス加工や箔加工を施し、贈答用だけでなくコレクションとしても楽しめる商品に仕上げた。 ＜商品情報＞シリーズ名：ポケモン meets メリーチョコレート／予約開始日：2026年12月23日（水）／一般発売：2027年1月上旬より順次／販売店舗：全国百貨店、一部量販店、駅、空港、商業施設の対象店舗／商品・価格：旅立ち缶6個入り1,620円、小さなポケモンの缶6個入り1,404円、エーフィ・ブラッキーボックス4個入り1,620円、ホウオウ缶7個入り1,728円、ルギア缶7個入り1,728円、ライコウ・エンテイ・スイクン缶計120g入り2,376円、セレビィ缶8個入り1,620円、ピカチュウケース5個入り1,980円（いずれも税込）／オンラインショップ：https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/