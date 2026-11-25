【動画ニュース】アンテナショップ型飲食店を運営する ワールド・ワンは4月25日、兵庫県 明石の食材を扱う居酒屋「明石ニューワールド 1号店」を東京・新橋にオープン。それに先立ち、オープニングセレモニー…
メリーチョコレートカムパニー（本社：東京都大田区、社長：田山俊也）は、2027年バレンタイン専用商品としてウルトラマンシリーズ60周年記念商品「ウルトラマン缶」「ダダ缶」を発売する。記念ロゴをあしらった限定缶は、キャラクターのフェイスイラストを描き起こし、随所にエンボス加工を施し、チョコレートも「ウルトラマン缶」は、スペシウム光線やカラータイマーなどをイメージしたチョコレートを６個、「ダダ缶」は、ダダの特徴的なパーツを表現したチョコレートを６個詰め合わせ。2026年12月23日（水）よりメリーチョコレート公式オンラインショップで予約開始し、2027年1月上旬から全国百貨店・一部空港の対象店舗で順次発売する。各1,620円。メリーチョコレートバレンタイン特設サイト：https://www.mary.co.jp/mary/（12月23日10時より公開予定）、メリーオンラインショップ： https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/