ブルボン「きこりの切株ひんやりカフェラテ味」発売

ブルボンは2019年7月30日に期間限定、販売チャネル限定で切株の形をしたチョコスナック「きこりの切株ひんやりカフェラテ味」を発売する。同シリーズはビスケットとチョコレートを組み合わせた、切株の形のか…