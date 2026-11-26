ローソンストア100は、好きなものを必要な分だけ購入できる「100円から選べるおせち」全30品を12月25日から全国466店舗で発売する。2012年から展開する恒例企画で、累計販売数は2,000万食を突破。物価高が続く中、原材料調達や製造方法を工夫し、税込108円の商品を前年の7品から10品に増やした。全30品のうち20品を税込162円以下に設定し、少人数世帯でも手頃な価格で正月料理を楽しめるようにした。新商品には「たけのこ煮」「たたきごぼう」「こはだの粟漬」を追加。11月25日からは「au PAY マーケット ダイレクトストア」で15品、25品、30品のセット商品の予約販売も開始し、店舗に足を運べない消費者の需要にも対応する。 ＜商品情報＞商品名：100円から選べるおせち／発売日：2026年12月25日（金）／販売店舗：全国のローソンストア100（466店舗、2026年10月末現在）／商品数：全30品／価格帯：108円10品、162円10品、216円6品、270円1品、324円3品（いずれも税込）／新商品：たけのこ煮108円、たたきごぼう108円、こはだの粟漬216円／数量限定、店舗により取り扱いが異なる ＜通販情報＞予約期間：2026年11月25日（水）12時～12月23日（水）23時59分／配送期間：12月28日（月）～30日（水）／価格：15品セット5,980円、25品セット7,980円、30品セット8,980円（いずれも税込・送料込み）／販売サイト：au PAY マーケット ダイレクトストア／特設サイト：https://store100.lawson.co.jp/special/campaign/2027/osechi-2027/