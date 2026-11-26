キリンホールディングスは、日本経済新聞社が実施した2026年度「日経サステナブル総合調査 SDGs経営編」で星4.5の評価を獲得し、「日経SDGs経営大賞2026」のプライムシート企業に選出された。プライムシート企業は、優れた取り組みを継続して高い評価を得ている企業を3年間選出する制度で、同社は2025年度に大賞を受賞している。今回の調査では、規格外果実を活用した「キリン 氷結mottainai」による食品ロス削減と果樹農家支援、スリランカの紅茶農園での人権デューデリジェンス、異業種9社と連携したペットボトルのケミカルリサイクル実証などが主な取り組みとして挙げられた。同社は今後も健康、コミュニティ、環境などの社会課題の解決と事業の持続可能性の両立を目指す。 ＜受賞情報＞名称：日経SDGs経営大賞2026／実施主体：日本経済新聞社／調査名称：2026年度 日経サステナブル総合調査 SDGs経営編／評価：星4.5／選出区分：プライムシート企業／主な取り組み：規格外果実の活用によるフードロス削減と果樹農家支援、スリランカの茶園における人権デューデリジェンス、PET資源循環に向けたケミカルリサイクルの実証／2025年度には日経SDGs経営大賞を受賞