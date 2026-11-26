サントリービバレッジ＆フードは、飲み込みに配慮が必要な人向けの緑茶飲料「サントリー緑茶 とろみの付いた伊右衛門」を11月26日からサントリー食品オンラインストアで発売する。開発担当者の家族介護経験をきっかけに誕生した商品で、粉末のとろみ剤を混ぜることなく、そのまま飲めるのが特徴。日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類で「薄いとろみ」に準拠した設計とし、東京大学病院摂食嚥下センターの専門的知見も取り入れた。通常の「伊右衛門」と同じ茶葉をベースに、約2年間にわたる試作を重ね、とろみが付いた状態でも緑茶らしい香りやうまみ、後味を楽しめるよう工夫した。飲用者のおいしさと介護者の準備負担軽減の両立を目指す。 ＜商品情報＞商品名：サントリー緑茶 とろみの付いた伊右衛門／発売日：2026年11月26日（木）／予約開始日：2026年9月10日（木）／希望小売価格：200円（税別）／容量：280mlボトル缶／梱包：24本／とろみの程度：日本摂食嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食分類2021」の「薄いとろみ」に準拠／販売場所：サントリー食品オンラインストア、今後順次拡大予定／URL：https://beverageandfood.direct.suntory.co.jp/pages/toromi-iyemon