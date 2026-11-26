国土交通省と水産庁は、東日本大震災により甚大な被害を受けた石巻市や気仙沼市などの三陸海岸地方の漁業に対し、早急な再開を支援するための民間主導プロジェクトを始動。６月２０日・２１日に、保冷用冷凍コンテナ…
サントリービバレッジ＆フードは、飲み込みに配慮が必要な人向けの緑茶飲料「サントリー緑茶 とろみの付いた伊右衛門」を11月26日からサントリー食品オンラインストアで発売する。開発担当者の家族介護経験をきっかけに誕生した商品で、粉末のとろみ剤を混ぜることなく、そのまま飲めるのが特徴。日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類で「薄いとろみ」に準拠した設計とし、東京大学病院摂食嚥下センターの専門的知見も取り入れた。通常の「伊右衛門」と同じ茶葉をベースに、約2年間にわたる試作を重ね、とろみが付いた状態でも緑茶らしい香りやうまみ、後味を楽しめるよう工夫した。飲用者のおいしさと介護者の準備負担軽減の両立を目指す。 ＜商品情報＞商品名：サントリー緑茶 とろみの付いた伊右衛門／発売日：2026年11月26日（木）／予約開始日：2026年9月10日（木）／希望小売価格：200円（税別）／容量：280mlボトル缶／梱包：24本／とろみの程度：日本摂食嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食分類2021」の「薄いとろみ」に準拠／販売場所：サントリー食品オンラインストア、今後順次拡大予定／URL：https://beverageandfood.direct.suntory.co.jp/pages/toromi-iyemon