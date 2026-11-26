COFFEE STYLE UCCは、ハワイ島のUCC直営農園で栽培した最高等級のコーヒー豆を使用した「UCC直営農園 ハワイコナ エクストラファンシー 150g」を12月11日から100セット限定で発売する。1989年に開設した直営農園で栽培された最高位グレード「エクストラファンシー」を100％使用し、独自の水素焙煎技術によって華やかな香りと上品な酸味、余韻に広がる甘みを引き出した。さらに、焙煎後24時間以内にアルミボトルへ充填することで、炒りたての豊かな香りを保持。専用化粧箱と紙袋を付属し、贈答用にも適した特別仕様とした。11月25日から一部店舗で予約受付を開始している。 ＜商品情報＞商品名：UCC直営農園 ハワイコナ エクストラファンシー 150g／予約開始日：2026年11月25日（水）／販売期間：2026年12月11日（金）～2027年1月22日（金）予定／価格：20,000円（税別）／内容量：150g／販売数量：100セット限定／付属品：専用化粧箱、紙袋／販売店舗：UCCカフェメルカード一部14店舗（大丸札幌店、そごう千葉店、そごう大宮店、そごう横浜店、新宿高島屋店、JR京都伊勢丹店、阪急西宮店、大丸神戸店、天満屋岡山店、そごう広島店、天満屋福山店、博多大丸店、鶴屋百貨店、いよてつ高島屋店）／数量限定、なくなり次第終了