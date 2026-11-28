江崎グリコ の「cotote（コトテ）」は、第19回「ペアレンティングアワード」のモノ・サービス部門を受賞した。「ペアレンティングアワード」は、子育て関連メディアを中心に構成される実行委員会が、その年に話題を集めた子育てにまつわる「ヒト」「モノ・サービス」「コト」を表彰するアワードで、その業績をたたえ、発展を促し、日本がもっと子育てしやすい国になることを目的としている。同社の「cotote」は、2025年９月に誕生した江崎グリコ初の冷凍幼児食ブランドで、全メニューで50種類の素材を使用し、幼児期にさまざまな素材に触れる食経験を提供することで、将来のゆたかな食生活につながる食経験を育むための商品。また、レンジアップするだけの簡単な調理で提供できるため、忙しい毎日の食事準備の負担を軽減し、家族の笑顔あふれる食卓をサポート。今回、「cotote」が幼児期の食体験を広げるとともに、忙しい家庭の食卓をサポートすることができる点が評価され、第19回ペアレンティングアワードのモノ・サービス部門を受賞することとなったという。また、同社では「Co育てPROJECT」として、生まれてくる子どもの近くにいるみんなが、妊娠期から和気あいあいと（Communication）、上手に協力しながら（Cooperation）、いっしょに子どもを育てる（Coparenting）の、３つの「Co（こ）育て」を応援する取り組みを展開。Co育てPROJECTが提供する子育てアプリ「こぺ」は、2019年に第12回ペアレンティングアワードを受賞しており、「cotote」の受賞は、江崎グリコとして２度目のペアレンティングアワード受賞となる。