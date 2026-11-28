グローバルキッチン（事業所：東京都港区、代表取締役：亀井泰人）は、介護施設向け調理済み冷凍食材サービス「まごの手キッチン」において、有名食品メーカーとのコラボレーション商品第2弾を発売する。今回は、調味料、昆布、穀物など、それぞれ異なる分野で多くの人に親しまれているエバラ食品工業、フジッコ、はくばくの3社を選定、各社の特色を活かした新商品6品を展開するほか、既存のコラボレーション先であるユキグニファクトリー 、東京かねふくの商品も第1弾よりそれぞれ1品ずつ継続、計8品のラインアップにて拡充される。介護施設における食事は、栄養を摂取するためだけのものではなく、入居者様にとって毎日の楽しみであり、生活の質にも関わる大切な時間。日々の食事提供では、栄養バランスや食べやすさへの配慮が求められる一方で、食事内容のマンネリ化や食への興味低下が課題となる場合もある。同社は2026年8月、第1弾としてユキグニファクトリー、岩下食品、東京かねふくとのコラボレーション商品を発表し、親しみのあるブランドの味を介護施設へ届ける取り組みを開始。第2弾では、普段の献立にもなじみやすいよう、魚や肉の主菜から野菜の副菜、混ぜご飯まで、食卓のさまざまな場面で活躍するメニューをラインアップ。有名メーカーが培ってきた味づくりのノウハウや素材の特長を活かし、食べ慣れた味わいの中にも、いつもとは少し違う楽しさを感じられる食事を目指すという。【第２弾商品】①やわらか豚の肉豆腐（エバラのすき焼のたれ使用）、②トマト鶏すき焼き混ぜご飯の素（エバラのすき焼のたれ使用）、③大根と塩昆布の炊合せ（フジッコの塩こんぶ使用）、④ブロッコリーのカニカマ昆布あん（フジッコの昆布佃煮使用）、⑤もち麦入りラタトゥイユ（はくばくのもち麦使用）、⑥五穀とインゲンのピーナッツ和え（はくばくの五穀使用）、⑦鮭とキノコのちゃんちゃん焼（ユキグニファクトリーのキノコ使用）、⑧豆腐と白菜の明太あんかけ（かねふくの明太子使用）