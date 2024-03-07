ＡＥＫＡＮＰＡＩＥ カンパイ Ａ ＡＥＰＯＴＡＴＯＥ ポテト Ａ 翠ジンソーダ専用（国分関信越）
|商品特長
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2023年2月、4種類のラインアップで誕生した「KANPAI POTATO」の新シリーズ。
サントリー社「翠ジンソーダ」との相性にこだわった、お酒売り場専用の商品。
和素材（柚子・緑茶・生姜）のシーズニングと、ジンの特徴香であるジュニパーベリーの香りをプラス。また、ウェーブカット状のチップスを採用することで、シーズニングが良く絡み、お酒のお供になるしっかりとした味わいに仕上げられている。
|発売日
|2024-03-20
|賞味期間
|内容量
|50ｇ
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|希望小売価格：180円（税別）
|販売エリア
|原産国
|保存方法
|家庭用、業務用
|家庭用
|カテゴリー
|菓子
|主要栄養成分栄養成分
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|国分関信越
|担当者
|マーケティング部
|郵便番号
|323-0808
|本社所在地所在地
|栃木県小山市大字出井1211-4
|TEL
|048-614-8300
|ホームページHP
|その他
|発売日 ：東日本エリア：3月20日／西日本エリア：4月24日