ＡＥＫＡＮＰＡＩＥ カンパイ Ａ ＡＥＰＯＴＡＴＯＥ ポテト Ａ 翠ジンソーダ専用（国分関信越）

     

商品特長

2023年2月、4種類のラインアップで誕生した「KANPAI POTATO」の新シリーズ。

サントリー社「翠ジンソーダ」との相性にこだわった、お酒売り場専用の商品。

和素材（柚子・緑茶・生姜）のシーズニングと、ジンの特徴香であるジュニパーベリーの香りをプラス。また、ウェーブカット状のチップスを採用することで、シーズニングが良く絡み、お酒のお供になるしっかりとした味わいに仕上げられている。
発売日 2024-03-20
賞味期間  
内容量 50ｇ
梱包・入数梱包入数  
小売価格 希望小売価格：180円（税別）
販売エリア  
原産国  
保存方法  
家庭用、業務用 家庭用
カテゴリー 菓子
主要栄養成分栄養成分  
商品開発の経緯開発経緯  
会社名 国分関信越
担当者 マーケティング部
郵便番号 323-0808
本社所在地所在地 栃木県小山市大字出井1211-4
TEL 048-614-8300
E-Mail  
ホームページHP  
その他 発売日 ：東日本エリア：3月20日／西日本エリア：4月24日