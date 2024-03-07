ＡＥＫＡＮＰＡＩＥ カンパイ Ａ ＡＥＰＯＴＡＴＯＥ ポテト Ａ 翠ジンソーダ専用（国分関信越）

商品特長

2023年2月、4種類のラインアップで誕生した「KANPAI POTATO」の新シリーズ。 サントリー社「翠ジンソーダ」との相性にこだわった、お酒売り場専用の商品。 和素材（柚子・緑茶・生姜）のシーズニングと、ジンの特徴香であるジュニパーベリーの香りをプラス。また、ウェーブカット状のチップスを採用することで、シーズニングが良く絡み、お酒のお供になるしっかりとした味わいに仕上げられている。