国分「６月１日付 組織改定と人事異動」
執筆者：編集部
国分グループは平成２９年６月１日付で組織改定ならびに主要人事を発表した。組織改定は国分北海道道北支社傘下販売業務課を廃組し、札幌業務センターへ移管する。主要人事異動、｛国分グループ本社｝△板東直人、経営統括本部付顧問出向（国分ビジネスエキスパート（株）代表取締役社長執行役員経営統括部長）兼経理財務部顧問、△鈴木公一経営統括本部付部長出向（国分ビジネスエキスパート（株）取締役常務執行役員経理財務管理部長）兼経理財務部長、△荻野司、兼深圳市一番食品有限公司出向、｛国分北海道｝△及川亮一、経営統括部付（株）Ｔ＆Ｄロジテム出向）兼低温事業部副部長兼販売業務課長、△福本欣久、札幌業務センター発注課長、｛国分首都圏｝△澤井洋介、首都圏業務センタ－販売業務一課長、△柴直生、東海支社静岡支店長兼物流・システム部物流・システム課(焼津センター長）、｛国分フードクリエイト｝△湯淺聖和、デリカ事業部営業課事業推進担当課長、｛国分ビジネスエキスパート｝△飯泉毅、執行役員売掛金管理部長兼三課長兼買掛金管理部長兼人事総務部長兼人事総務課長兼国分グループ本社（株）経理財務部副部長、△納谷憲治、経理財務管理部主計課長兼経営統括部業務改革担当兼国分グループ本社（株）経理財務部主計課長、△石上俊朗、経理財務管理部財務課長兼国分グループ本社（株）経理財務部財務課長、△吉澤貫、経理財務管理部海外・オリジナル課長、△脇信夫、売掛金管理部副部長兼四課長、△今橋光、売掛金管理部一課長、△荒木裕二郎、売掛金管理部二課長、△五十畑美紀、買掛金管理部一課長、△南部祐志、買掛金管理部二課長兼三課長。