キリングループ「サッカー日本代表応援施策」展開

キリングループでは、5月30日に開催される「キリンチャレンジカップ2018」特別協賛など、これから世界の大舞台での活躍が期待されるサッカー日本代表をファン・サポーターとともに応援するためのさまざまな施策を展開する。キリンビールでは、5月22日より「サッカー日本代表応援缶」を、キリンビバレッジ社では、サッカー日本代表公式飲料として「キリンヌューダ スパークリング」と「キリンヌューダ スパークリングレモン」を6月5日より発売。さらに、6月からはファミリーマート限定で「キリン メッツ SAMURAI BLUE」( 500ml)を発売するなど、続々と日本代表応援関連商品が登場するほか、5月30日からは、サッカー日本代表長谷部誠選手が登場するキリンサッカー企業TVCM「We’re in the same boat.決戦篇」を放映。SNSやデジタル広告でも配信する予定だ。そのほか、サッカー日本代表を応援するファン・サポーターが集まるWEBサイト「KIRIN FANZONE(https://fanzone.kirin.co.jp/)」では 、5月23日~6月4日の間、抽選で1,000名様に「サッカー日本代表応援 樽マグ」1個とキリン製品のセットが当たるキャンペーンも展開される。また、5月30日「キリンチャレンジカップ2018」当日は、同グループが新たなサッカー応援活動コンセプトとして掲げた「We’re in the same boat.(私たちは同じ船に乗っている)」を実際に体験できるパブリックビューイングを日本で初めて船上で開催するなど、全国3会場(東京湾船上、グランフロント大阪うめきたSHIP HALL、キリンビール北海道千歳工場)にて実施する。