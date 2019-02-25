国分グループ「３月１日組織変更と主要人事」
執筆者：motoe
国分グループは平成３１年３月１日付組織変更ならびに主要人事について発表した。国分グループ本社・「物流統括部」の傘下にある「企画・開発課」「提案・営業課」を「企画・管理課」「提案・開発課」 に改称する。「フードサービス事業部」の傘下に「グループ戦略推進室」を新設する。「流通事業部」の傘下に「マーケティング課」を新設する。国分北海道・「量販事業部」の傘下にある「営業三課」を廃組し、「営業一課」に統合する。国分関信越・「広域事業部」の廃組し、「関東第一支社」の傘下に「広域支店」を新設する。「信越支社」を「新潟支社」と改称し、「長野支店」を「関東第二支社」の傘下に移設する。「関東第一支社」「関東第二支社」「新潟支社」の傘下にそれぞれ「営業業務課」を新設する。国分首都圏・「第三支社」の傘下にある「販売業務課」を廃組し、「首都圏業務センター」の傘下にある「販売業務課」に統合する。国分中部・「東海支社」の「第一支社」に改称する。・「三岐支社」と「北陸支社」を統合し、「第二支社」を新設する。「伊勢支店」を「三重支店」に、「四日市支店」を「四日市営業所」に改称し、「第二支社」の傘下に「岐阜支店」「三重支店」「金沢支店」「福井支店」を設置する。「名古屋業務センター」の「発注課」「受注課」を統合し、「販売業務課」と「営業業務課」を新設する。国分西日本・「近畿支社」の傘下にある「販売業務課」を「営業業務課」に改称する。「中国支社」の傘下に「営業業務課」を新設する。国分九州・「低温Ｆ・ＦＳ事業部」「第一支社」の傘下に「営業業務課」を新設する。国分フードクリエイト・「中国支社」の傘下にある「山口第二支店」を廃組し、「山口第一支店」に統合する。国分ビジネスエキスパート・「経理管理財務部」の傘下にある「デジタル推進課」を「経営統括部」の傘下に移設する。【人事異動】「国分グループ本社」▽鈴木嘉一、執行役員フードサービス事業部長 兼グループ戦略推進室長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長、▽今城輝久、物流統括部企画・管理課長、▽尾松悠司、物流統括部提案・開発課長、▽原健太郎、物流統括部改善推進課長、▽森公一、マーケティング統括部マーケティ ング開発部副部長、▽田代英樹、マーケティング統括部マーケティング開発部副部長兼開発四課長、▽宮本勲、マーケティング統括部マーケティング開発部開発一課長、▽佐藤公彦、ＭＤ統括部商品一部商品二課長、▽鹿野宏、ＭＤ統括部商品二部商品二課長、▽御供講之、低温フレッシュ・フードサービス統括部戦略・業務推進課長兼フレッシュ課長兼国分フレッシュリンク出向、▽佐藤和宏、フードサービス事業部業務担当部長兼グループ戦略推進室戦略推進担当課長兼ヘルスケア統括部副部長、▽矢野武彦、フードサービス事業部副部長兼物流・システム課長、▽中村道宏、フードサービス事業部副部長兼営業五課長、▽宮本英亮、フードサービス事業部グループ戦 略推進室戦略推進担当課長、▽中島直樹、フードサービス事業部グループ戦略推進室海外担当課長兼海外統括部フードサービス担当課長、▽山室正晃、フードサービス事業部マーケティ ング課長兼グループ戦略推進室マーケティング担当課長、▽岩井千芳、フードサービス事業部営業一課長、▽伴場誠、フードサービス事業部営業二課長フードサービス事業部営業二課課長、▽田中英治、フードサービス事業部営業三課長、▽孝岡賢吾、フードサービス事業部営業四課長、▽金井真吾、流通事業部物流戦略推進担当部長兼販売業務課長、▽髙田実、流通事業部マーケティング課長、▽星野直志、流通事業部営業課長、▽澤野厚志、低温フレッシュ・フードサービス統括部付部長出向（デリシャス・ クック）、▽都築友和、低温フレッシュ・フードサービス 統括部付副部長出向（デリシャ ス・クック）、▽矢羽田卓志、低温フレッシュ・フードサービス統括部付課長出向（クサヤ兼ヤシマ）、「国分北海道」▽青木良人、経営統括部課長兼経理財務部課長、▽吉田国平、人事総務部人事総務課長、▽斉藤修平、経理財務部長兼経営統括部副部長、▽藤田直樹、物流・システム部システム課長、▽桑平俊二、マーケティング部事業開発課長、▽川原裕二、マーケティング部酒類課長、▽佐藤充、量販事業部営業一課長、▽及川亮一、低温事業部長兼営業課長兼販売業務課長、▽坂東浩一道央支社道央支店長、▽中山裕一郎、道北支社道北支店長、▽齋藤治彦、函館支社長兼函館支店長、▽石田健二、道東支社帯広支店長兼低温営業課長、▽山口幹雄、道東支社北網支店長、「国分東北」▽村川誠明、マーケティング部企画課長兼商品課長、▽根本純、業務センター副部長兼南東北販売業務課長兼営業本部営業業務担当 副部長、▽黒沢誠、業務センター北東北販売業務課長、▽山田直喜、営業本部副部長兼卸事業部副部長兼営業課長、▽柴田朋信、営業本部副部長兼郡山支店長、「国分関信越」▽増田徳雄、執行役員関東第二支社長（新潟支 社管掌）兼営業業務課長、▽福島啓唯、人事総務部人事総務課長、▽黒沢良博、関信越業務センター部長、▽福田伸一、関信越業務センター販売業務課長、▽石上輝明、マーケティング部企画課長、▽井川隆幸、関東第一支社茨城支店長、▽白井啓介、関東第二支社長野支店長、▽小林三代繁、新潟支社長兼営業業務課長、▽大月宏一 、新潟支社副支社長兼マーケティング部副部長、▽笠原秋也、新潟支社長岡支店長、▽森山親嘉、新潟支社新潟支店長、▽青柳豊、経営統括部付課長出向（新潟酒販）、「国分首都圏」▽劉陽平、経営統括部課長、▽野村卓 、マーケティング部副部長兼企画課長、▽久松紀仁：マーケティング部商品課長、▽岸俊宏、菓子事業部商品課長、▽古屋直人、第一営業本部第一支社第一支店長、▽林俊輔、第一営業本部第三支社第一支店長兼店舗運営課長、▽平直人、第二営業本部第一支社第二支店長、▽服部直人、第二営業本部第二支社神奈川第一支店長、「国分中部」▽坂本順一、執行役員第二支社付部長、▽中村忠夫、執行役員第二支社長、▽三原悦朗、執行役員マーケティング部長兼物流・システム部長兼名古屋業務センター部長兼営業業務課長、▽中本毅、執行役員第一支社長兼卸事業部長兼国分グループ本社卸統括部中部担当部長、▽納谷憲治、経営統括部部長、▽小林司、名古屋業務センター販売業務課長、▽森淳次、第一支社副支社長兼第一支店長、▽櫻林政仁、第一支社第二支店長、▽西尾勇作、第一支社第三支店長兼第四支店長兼卸事業部営業課長兼FS営業課長、▽柴直生、第一支社静岡支店長、▽石島紀男、第二支社副支社長兼金沢支店長、▽中辻幸宏、第二支社副支社長兼三重支店長、▽篠木力哉、第二支社岐阜支店長、▽古里幹男、第二支社福井支店長、「国分西日本」▽滝本徳一、常務執行役員中国支社長兼中国支社営業業務課長兼物流・システム 部部長（中国支社担当）、▽川野政治、執行役員量販事業部長兼営業二課長、▽田邊義臣、経営統括部課長、▽植田和久、経営統括部付課長（戦略５業態担当）兼人事総務部人事総務付課長（社員教育担当）、▽荒木裕二郎、経営統括部業務品質管理担当課長兼経理財務部経理二課長、▽小林正二、人事総務部人事総務課長、▽佐久間睦夫、物流・システム部物流・システム課長（四国駐在）、▽道辻浩一、マーケティング部企画一課長、▽福島浩司、マーケティング部商品二課長兼企画二課長、▽黒瀬公明、業務センター部長兼量販事業部販売業務課長、▽吉田裕彦、業務センター業務一課長兼近畿支社営業業務課長、▽太刀掛信男、業務センター業務二課長、▽上野雅司、量販事業部営業四課長、▽石倉康博、近畿支社京都支店長、▽三保一心、中国支社広島総合流通センター長、▽谷垣伸介、中国支社広島第二支店長、「国分九州」▽今井博臣、執行役員第一支社長兼営業業務課長兼低温フレッシュ・フードサービス事業部長兼卸事業部長兼営業課長兼国分グループ本社卸統括部九州担当部長、▽井上貴博、マーケティング部企画課長、▽大場将弘、低温フレッシュ・フードサービス事業部営業課長兼営業業務課長、▽川内裕一朗、第一支社第三支店長、▽眞﨑浩一、第二支社副支社長、「国分フードクリエイト」▽糸賀誠二、執行役員マーケティング部長、▽篁昭宏、物流・システム部長、▽髙橋誠、物流・システム部物流運営課長、▽織田啓介、マーケティング部副部長兼開発課長、▽西岡修志、マーケティング部推進課長、▽飯村弘道、関信越支社北関東支店長、「国分ビジネスエキスパート」▽鈴木公一、取締役副社長執行役員経理財務管理部長、▽飯泉毅、執行役員買掛金管理部長兼二課長兼人事総務部長兼国分グループ本社経理財務部副部長、▽東城栄一、経営統括部デジタル推進課長、▽南部祐志、売掛金管理部長兼二課長兼経営統括部副部長兼国分グループ本社経理財務部課長、▽田中誠、売掛金管理部一課長、▽中津留真嗣、売掛金管理部三課長。