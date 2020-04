ＳＶＢ「ＦＩＲＳＴ ＣＲＯＳＳＩＮＧ」新名称で発売

SVB「FIRST CROSSING」新名称で発売

スプリングバレーブルワリー(以下SVB)は、SVB東京開業を記念して造られた初のSVB東京限定ビール「FIRST CROSSING」の名前を、新たに「SHIBUYA FIRST CROSSING」に変更し、キリンオンラインショップ「DRINX」で、4月23日から数量限定で発売する。SVB東京は、かつて東急東横線が地上を通過し、“渋谷一号踏切”という代官山を象徴するスポットの跡地に開業。SVB初の店舗限定ビール「FIRST(一号)CROSSING(踏切)」の商品名の由来は、創業時の原点である、ものづくりへの情熱と、伝統と革新を絶え間なく続けていく想いを込めた点にある。同商品は、SVB東京のブリュワーである小山が、ビールづくりの技術を学ぶためのドイツ留学を終え、日本に帰国後「ビールを普段飲まない人や苦手意識のある人にとって、おいしく飲みやすいビールを造りたい」という思いから開発し、完成した商品。またキリンビールが積み重ねてきた試験醸造の10,000回目に生まれたビールを、SVB東京ブリュワー 小山貴洋 革新的なものづくりで進化させ、伝統と革新が交錯するアンバーエールに仕上げた 記念すべき商品でもある。今年4月からは、SVB東京がブルワリーを構える渋谷区エリアをクラフトビールやイベントを通じて、よりワクワクするビールの未来を体験できる場所として盛り上げたいという想いを込めて、商品名を変更し、びん商品のラベルには“渋谷一号踏切”のほかに、渋谷らしさが楽しめる遊び心のあるデザインに仕上げた。 現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、SVB東京をはじめSVB全4店を当面の間、臨時休業しているため、家庭でブルワリー限定品の味を楽しめるよう、同商品をはじめ、他のクラフトビールと飲み比べできるセットも「DRINX」で販売。深いモルトの味わいと芳醇な香り、希少ホップ「ネルソンソーヴィン」由来の柑橘のような香りがする、爽やかでやわらかい甘味が調和した飲みやすい一品でを楽しむことができる■商品名:「SHIBUYA FIRST CROSSING」 ■原材料:麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、糖類(乳糖) ■発売日:2020年4月23日(木) ■アルコール分:5.0% ■酒税法上の区分:ビール ■ブリュワー:小山 貴洋(SVB東京ブリュワー) ■提供場所/セット内容/価格:キリン オンラインショップ DRINX https://drinx.kirin.co.jp/ ※SVB東京でも、臨時休業後に商品名を「SHIBUYA FIRST CROSSING」に変えて提供 / ①SHIBUYA FIRST CROSSING 330mlびん×6本セット/3,168円(税込) ②SHIBUYA FIRST CROSSING 330mlびん×10本飲み比べセット/4,620円(税込) ③YUZU Sparkling・SHIBUYA FIRST CROSSING 飲み比べセット(2種6本) 3,168円(税込) ・YUZU Sparkling ~FARM to SVB 高知産ゆず~ 330mlびん×3本 ・SHIBUYA FIRST CROSSING 330mlびん×3本 ④風薫る季節のクラフトビール飲み比べセット(5種7本)/3,400円(税込) ・YUZU Sparkling ~FARM to SVB 高知産ゆず~ 330mlびん×2本 ・SHIBUYA FIRST CROSSING 330mlびん×2本 ・グランドキリン IPA 350ml缶×1本 ・グランドキリン WHITE ALE 350ml缶×1本 ・ブルックリンラガー 350ml缶×1本 ■ハッシュタグ #shibuyafirstcrossing #springvalleybrewery #スプリングバレーブルワリー #stayhome