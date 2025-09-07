フレッシュネス「秋のご褒美クラフトレモネードが登場」

フレッシュネス（横浜市西区、齋藤健太朗社長）は、９月３日より「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）」と「クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）」を全国フレッシュネスバーガー店舗で期間限定発売する。同商品は、旬の国産りんごを使用し店内で一つひとつ丁寧にカット。自家製ジンジャーソースとハチミツにじっくり漬け込むことで、りんご本来の風味にスパイスのアクセントとまろやかな甘さが重なる味わいとなっている。仕上げには、同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスをトッピング、ジューシーなりんごの甘み、爽やかなレモンの酸味、ジンジャーのピリッとした刺激が重なり合い、ひと口ごとに秋の味覚が広がる。商品概要、「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ（ICE）」５４０円（税込み）、「クラフトアップルジンジャーレモネード（HOT）」５４０円（税込み）。球場店舗、動物園店舗を除く。フレッシュネスバーガーの公式 SNS (X/Instagram) や公式アプリにてプレゼント企画やキャンペーンの詳細。マッシュルームチーズバーガー詳細ページ

