メロディアン「じゅわぽか蜜りんご紅茶」新発売
執筆者：motoe
メロディアン（本社：大阪府八尾市、社長：中西優紀雄）は、ポーションタイプの希釈飲料「じゅわぽか蜜りんご紅茶」を9月8日より新発売した。同商品は、りんご果汁を5％（希釈時）配合。口いっぱいに広がる甘く芳醇なりんごの風味が特長。りんご果汁の“じゅわっ”と感を最大限引き出せるよう、開発担当者が何度も試作を重ね、こだわりの味わいに仕上げた商品。さらに、寒い季節にぴったりな、はちみつとシナモンを配合し、茶葉にはりんごと相性の良い「アッサム茶葉」を選定。果汁感だけでなく、りんご紅茶としての美味しさにも、とことんこだわったという。また、使い切りポーション入りの液体タイプなので、お湯と混ぜるだけですぐに楽しめる手軽さも特徴だ。【商品概要】■商品名：じゅわぽか蜜りんご紅茶 ■名称：紅茶飲料（希釈用） ■包装形態：ポーション ■内容量：15g×5個 ■賞味期間：180日間 ■希望小売価格：213円（税込） ■発売日：9月8日（月） ■発売地域：全国 ■商品URL：https://www.melodian.co.jp/item/juwapokatea