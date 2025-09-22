キリン「未来に向けたビール、キリングッドエール」誕生
執筆者：motoe
キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ３本目の柱となる新ブランド、「キリングッドエール（以下グッドエール）」（350ml缶、500ml缶）を10月7日より全国で新発売する。今回発売される同商品は、”まったく新しい”おいしさを実現するため、前例に捉われず素材や製法を一から検討し、「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した、満足感のある味わいを目指しており、香り成分のルプリンだけを取り出す特殊加工を施したCryo Hop®をキリンビールの工場で初めて採用。フルーティさが際立つ味わいに仕上げるとともに、香り高い3種のアロマホップを厳選して使用し、満足感のある味わいを実現。さらに、麦芽100%で麦のうまみが感じられる、ビールとしての飲みごたえも実現した。製法も、Cryo Hop®をキリン独自のディップホップ製法で加えてろ過することで、雑味を抑えながらホップの持つフルーティさを存分に引き出すブライトアロマ製法を採用したほか、一般的なラガータイプ（下面発酵）ではなく、エールタイプ（上面発酵）の酵母を採用している。また、同商品は、未来を明るくするブランドアクション「グッドエールJAPAN」として「未来に向けて人と人とのつながりをつくり、日本各地の地域コミュニティを元気にする活動」を、47都道府県の自治体と連携し、売上の一部を活用しながら支援する取り組みがなされており、売上の一部を寄付するだけでなく、缶の裏に印字された二次元コードから専用サイトにアクセスし“エールコイン”を使って応援したい自治体を選んで寄付することも可能という。【商品概要】■商品名：「キリングッドエール」 ■発売地域：全国 ■発売日：10月7日（火） ■容量・容器：350ml缶・500m缶 ■価格：オープン価格■アルコール分：5％ ■純アルコール量：350ml缶：14g、500ml缶：20g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、滋賀工場、岡山工場