カルビー「Ｊａｇａｂｅｅ アンチョビグラタン味」発売

カルビーは、「Jagabee Happee3プロジェクト」の環境配慮企画「Green Project」第4弾として、「Jagabee アンチョビポテトグラタン味」を10月13日（月）より全国のコンビニエンスストア以外で数量限定発売する。世界中で愛されるフィンランド発の物語「ムーミン」作品の出版80周年を記念し、北欧の家庭料理“アンチョビポテトグラタン”をモチーフに、こんがり焼いた香ばしさと玉ねぎの甘み、あとひくアンチョビの味わいを再現した。パッケージは約4000人のムーミン公式ファンクラブ会員のアンケート結果を基にデザインされ、2つの絵柄を重ねると1枚の絵になる仕掛けを採用。内袋は全16種類のキャラクター＋アルファベットデザインで、同時に発売される定番「うすしお味」も新デザインで登場する。さらに、対象商品購入でトートバッグやマグネット付きクリップが当たるキャンペーンも実施予定。＜商品情報＞商品名：Jagabee アンチョビポテトグラタン味 内容量：75g（15g×5袋入り） 価格：オープン（想定税込270円前後） 発売日：2025年10月13日（月） 販売エリア：全国のコンビニエンスストア以外（数量限定）