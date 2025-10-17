ハウス食品「スマイルボール」販売開始
執筆者：shirai
ハウス食品グループは、水にさらさずそのまま食べられる“辛みのないタマネギ”「スマイルボール」の2025年収穫分を10月中旬以降、数量限定で販売開始する。北海道・首都圏のスーパーマーケットやECサイトのほか、惣菜店やサラダ専門店でも展開する。「スマイルボール」は、10年以上の研究を重ねて開発された品種で、遺伝子組み換えではなく品種改良により辛み成分の発生を抑制。切っても涙が出にくく、水にさらす必要もないため、栄養をそのまま摂ることができる。生で食べてもほんのり甘く、シャキッとした食感が特長。同品は2015年の発売以来、人気を拡大し、昨年は過去最大の出荷量を記録。今年も北海道の契約農家が全量を生産し、旬となる10月中旬～2月末に出荷される。秋冬の新しい生鮮野菜として注目されている。＜販売情報＞・インターネット販売：楽天、Amazonで予約受付中（2kg・5kg入り） ・店頭販売：北海道および首都圏のスーパーマーケットにて数量限定販売 Lサイズ2個入り／278〜298円（税抜） Mサイズ3個入り／278〜298円（税抜） ・惣菜展開：「日本のさらだ いとはん」「グリーン・グルメ」にて10月21日〜2026年1月21日販売予定
特設サイト：https://housefoods-group.com/tsunagu/vegetables/smileball/