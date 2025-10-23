フレッシュネスバーガー「神の海老バーガー」初登場

フレッシュネス(神奈川県横浜市西区、齋藤健太朗社長)は10月22日〜11月18日まで、ブランド海老「神の海老バーガー 柚子胡椒シュリンプ」（890円税込)と「神の海老バーガー ガーリックシュリンプ」（890円税込)を全国フレッシュネスバーガーで期間限定発売する。同商品は、プリッと弾む食感と濃厚な旨みのブランド海老・神の海老3 尾をサンドにした限定バーガー。柚子胡椒シュリンプは自家製タルタルソースに大分特産の青柚子胡椒と青のりを合わせた店内仕込みの特製ソース。爽やかな辛味と香りと磯の風味が味わえる。ガーリックシュリンプは自家製タルタルソースにパンチの効いたガーリックソースを合わせ、アクセントに酸味の紫キャベツマリネをトッピング、ハワイの人気フードをハンバーガーで再現した。バーガーからはみ出る豪快食材はインパクト抜群。海老の尻尾まで食べられる海老好きの贅沢な一品。サイドメニューにはディップポテト「生姜醤油マヨソース」（390円税込)、シャキシャキ食感の国産生姜のしょうゆ漬けとマヨネーズを合わせたディップソース。公式ホームページhttps://www.freshnessburger.co.jp/campaign/shrimp2025/?utm%20source=release&utm%20medium=relea。販売店舗は球場店舗・動物園店除く。