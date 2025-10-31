キリン「コーヒーチェリー由来の新技術開発」
執筆者：編集部
キリンホールディングス（南方健志社長）の飲料未来研究所はこのほどコーヒーチェリーを使った素材の開発に成功、１１月２５日から同素材を使った「麒麟特製みかんサイダーサワー」を期間限定で新発売する。同商品は廃棄するコーヒーチェリーの果肉をキリン独自の乳酸菌と酵母で発酵させる「ワインの香気増強技術」を応用したもので、香味や体感の向上などに役立たせることができる。この技術は清涼飲料水だけではなくビール、RTDなど他の飲料にも利用でき、アルコール関連の社会課題解決の手段にもなる。飲料未来研究所辻さや香さんは「コーヒーチェリーを有効活用することによってコーヒー農家の貧困対策や環境問題にも対処でき、飲みごたえの強化、香味向上によって飲料の新しい世界を広げることにもなる」と述べた。コーヒーチェリーとはコーヒーの木に実のる赤い実のことで、廃棄される果肉、果皮は世界で年間２０００万トンといわれており社会問題化されている。キリンでは２０２５年度４００㎏の使用を予定している。商品概要アルコール度数６％、３５０，５００ml缶、オープン価格。上質で複層的なみかんの風味と余韻が楽しめる。