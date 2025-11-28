カンロ「カリッカリ梅クランチ」ローソン限定発売

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村田哲也）は、“カリッカリ食感”がクセになるクランチキャンディ「カリッカリ梅クランチ」を12月2日より全国のローソン限定で発売する。同商品は、内側の層を紀州南高梅の梅干しのフリーズドライチップやパフを練り込み軽い食感に仕立てたクランチキャンディに、外側の層はパフを練り込んだ素材感のあるハードキャンディにした2層構造でカリッカリのクランチ食感を実現。梅に加え、昆布エキスやしそ、岩塩を配合することで、旨みが広がる味わいに仕上げており、カリッカリの食感と梅本来の素材感がクセになる一粒。独自の2層構造で引き出す“カリッカリ食感”は、近年、SNSを中心に人気を集めている「ASMR動画」にもぴったり。これから迎える受験シーズンの勉強の合間にカリッと噛んで気持ちを切り替えたり、年末に向け仕事に疲れたときのリフレッシュに、噛んで味わう“カリッカリ食感”のクランチキャンディをぜひ楽しんでほしいと同社。【商品概要】■商品名：カリッカリ梅クランチ ■発売日：12月2日（火） ■参考価格：210円（税込） ■内容量：32ｇ（個装紙込み） ■販売エリア：全国のローソン (一部取り扱いの無い店舗あり）