ハウス食品「オー・ザック生姜焼き味」発売

ハウス食品は、独特のザクッと食感で人気のスナック菓子「オー・ザック」から3年ぶりとなる新フレーバー＜生姜焼き味＞を発売する。12月8日から全国のセブン‐イレブンで先行販売を開始し、2026年1月19日から一般販売される。ボコボコとした形状を生み出す独自のバブリング製法により、厚みのある 軽快な噛み心地を実現。豚肉の旨みに生姜の風味と香ばしい甘醤油ダレの味わいを合わせ、生姜焼きの奥行きあるおいしさを表現した。1990年の発売以来、長く愛されてきた同ブランドは、定番品のみの展開が続いていたが、ファンの要望と新たな顧客獲得を受け、3年ぶりにバラエティ品の発売に至ったという。しっかりした味付けで、おやつとしてはもちろん大人のおつまみにも適した仕上がりとなっている。 ＜商品情報＞ ●製品名：「オー・ザック」＜生姜焼き味＞ ●内容量：55g ●価格：税別希望小売価格144円 ●発売日：セブン-イレブン先行 2025年12月8日／一般発売 2026年1月19日 ●発売地区：全国 URL：https://housefoods.jp/products/catalog/cat_1,snack,pdt,oz.html