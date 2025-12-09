はなまるうどん「クイズノックとのコラボ商品」提供開始

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開するはなまる（本社：香川県高松市、代表取締役社長：前田良博）は、baton（本社：東京都品川区、代表取締役：衣川洋佑）が運営する知的エンタメ集団「QuizKnock（クイズノック）」とコラボレーションし、伊沢拓司氏が監修した新商品「(梅と生姜が香る) 鶏玉あんかけうどん」を、12月9日から12月29日までの3週間限定で、全国のはなまるうどん（一部店舗除く）にて販売を開始した。はなまるうどんは、創業25周年を機に始動した「おいでまい！さぬきプロジェクト」の一環で、batonが運営する知的エンタメ集団「QuizKnock（クイズノック）」と共に、うどんの本場・香川県のうどん文化や魅力を楽しく学ぶイベント「さぬきうどん クイズバトル」を11月23日に香川県綾歌郡のイオンモール綾川にて開催。コラボレーション第2弾となる今回は、本格的な冬の到来と受験シーズンに合わせ、「頑張る人のからだを中から温める」ための新メニューを開発。うどんが大好きだという伊沢拓司氏と共に、はなまる自慢のいりこ出汁をベースにした「特製あんかけ」に、伊沢氏ならではの論理的な「味の掛け算」へのこだわりを詰め込んだ、冬のエネルギーチャージに最適な“賢い一杯”が誕生した。商品価格：（小）790円 （中）950円 （大）1,130円。