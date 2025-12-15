静岡県「イチゴ新品種＜静岡１６号＞」名前募集

静岡県はイチゴの産出額が全国でも上位の産地として広く知られており、これまでに育成した代表的な品種「紅ほっぺ」や「きらぴ香」は、多くのイチゴファンに愛されてきたが、近年の地球温暖化の影響で、夏から秋にかけての高温化が進み、これらの従来の品種では生育が遅れる傾向が見られるのが現状となっている。そこで、静岡県では、温暖化に対応できるイチゴ品種改良に取り組み、今回、夏から秋の気温が高くても年内に安定して供給できる新品種「静岡16号」が10年ぶりに誕生。今後、この新品種を「紅ほっぺ」や「きらぴ香」のように静岡イチゴとして多くの消費者に親しまれるよう、今回、名前を募集することとなった。新品種の「静岡16号」は、①きれいなつやのある果実。ふわっと広がる甘い香り、②みずみずしくて、スッキリ甘い、酸味控えめの食べやすさ、③「紅ほっぺ」や「きらぴ香」より１か月も早く旬がスタートし、近年の気候変動に左右されずに安定した供給が見込まれることなどが特長。採用者には、静岡イチゴがプレゼントされる。【応募方法】■募集期間：2025年11月27日(木)～2026年１月５日(月) ■応募資格： (１) 静岡イチゴを応援してくださる方、 (２)「ふじのくに電子申請サービスの手続き画面」に表示される「応募の留意事項」に同意される方 ■応募先：「ふじのくに電子申請サービスの手続き画面」より応募 （https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=18234) ■問い合わせ先：静岡県農林技術研究所企画調整部（TEL 0538-36-1553／E-mail agrikikaku@pref.shizuoka.lg.jp）

採用者には静岡イチゴをプレゼント。

どんな名前がこの味わい豊かなイチゴにふさわしいでしょうか。ぜひ皆さんのアイディアをお寄せください。

○イチゴ「静岡16号」の特徴

(1) きれいなつやのある果実。ふわっと広がる甘い香り。

(2) みずみずしくて、スッキリ甘い、酸味控えめの食べやすさ。

(3) 「紅ほっぺ」や「きらぴ香」より１か月も早く旬がスタート！近年の気候変動に左右されずに

クリスマスや年内に途切れることなく旬のおいしさが楽しめます。

＜応募方法＞

１ 募集期間

2025年11月27日(木)～2026年１月５日(月)

２ 応募資格

(１) 静岡イチゴを応援してくださる方

(２) 「ふじのくに電子申請サービスの手続き画面」に表示される「応募の留意事項」に

同意される方

３ 応募先

「ふじのくに電子申請サービスの手続き画面」より応募 ▼

https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=18234

４ 問い合わせ先

静岡県農林技術研究所企画調整部

TEL 0538-36-1553 E-mail agrikikaku@pref.shizuoka.lg.jp