湖池屋「濃厚ストロング」２品期間限定発売

湖池屋は、濃厚で贅沢な味わいが特徴のポテトチップス「湖池屋ストロング」ブランドから、「極旨フライドチキン」と「辛旨 海老チゲ」を12月15日に全国のコンビニエンスストア限定で発売する。クリスマスから年末年始にかけて高まる“ご褒美需要”に応える限定企画で、香り・旨み・食べ応えのすべてを強化した濃厚な2品をそろえた。 「湖池屋ストロング」は、豪快なザクザク食感と濃厚ながら飽きのこない味わいが支持されるブランド。くつろぎ時間のご褒美スナックや酒のつまみとして人気が高く、今回の限定品も華やぐ季節の高揚感に合わせて開発された。 「極旨フライドチキン」は、5種類のスパイスを組み合わせることで袋を開けた瞬間から強い香りが立ち、チキンの旨みが広がる“王道フライドチキン味”に仕上げた。一方、「辛旨 海老チゲ」は、海老を中心に帆立・イカなどの海鮮の旨みを重ね、冬らしい辛みと深みのあるあと引く味わいを再現。酒との相性も良く、やみつき感が楽しめるという。 パッケージはパーティーシーズンの華やぎを意識したデザインを採用。満足感のある75g入りで、一人で贅沢に楽しむほか家族や友人とシェアするにも向く。この季節だけの濃厚「ストロング」シリーズとして訴求していく。 ＜商品概要＞ 商品名：湖池屋ストロング 極旨フライドチキン／同 辛旨 海老チゲ（各75g） 価格：オープン価格 発売日：2025年12月15日（月） 販売先：全国のコンビニエンスストア限定 ブランドサイト：https://strong.koikeya.co.jp/