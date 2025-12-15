ＵＣＣ「コーヒー福袋２０２６第二弾」販売開始

UCC上島珈琲は、公式オンラインストア限定『コーヒー福袋2026第二弾』を12月15日10時より販売開始した。毎年完売が続く人気企画で、11月発売の第一弾でも一部セットが3日で完売するなど反響が大きく、今回も数量限定で用意された。ラインアップは、UCCグループ各ブランドのワンドリップコーヒーを飲み比べできるセットと、カフェやホテルでも採用されている業務用豆2.3kgの大容量セットの2種。独自技術「フレッシュキューブ」による1杯分真空パック製品も含まれ、自宅で挽きたての香りと味わいを手軽に楽しめる内容となっている。公式オンラインストア限定販売で、なくなり次第終了となる。 ＜商品概要＞ ●コーヒー福袋2026第二弾＜ワンドリップ＞ブランド横断セット 価格：5,500円（税込） 内容： CAFE@HOME（withチョコレートスイーツ／Shining Sunlight／in Bright time／Decaf Empathy／Decaf Break／Decaf Deep Breath 各10g）、 ヒルス シングルオリジンセレクション 8g×7、 ヒルス ハーモニアス（ハワイコナブレンド7個／ゲイシャSHBブレンド7個）、 水素焙煎コロンビア産 10g×3、 オリジナルペーパーフィルター3枚×2 ●コーヒー福袋2026第二弾＜豆＞業務用2.3kg大容量セット 価格：8,000円（税込） 内容： UCC カフェネイチャー RA認証 ダークロースト 500g、 U.COFFEE 石釜オリジナル 500g、 UCC 極味 まろやか仕立て 500g、 UCC グランゼ ストロング 500g、 UCC CN 水素焙煎 シティーロースト 300g