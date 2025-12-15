物語コーポ「韓国フェア第２弾」開催

物語コーポレーションが展開する「焼きたてのかるび」は、12月18日から期間限定で「韓国フェア第2弾」を開始する。特製甘辛ヤンニョムだれと4種のチーズを組み合わせた「ヤンニョムチーズカルビ丼」を筆頭に、チーズを増量した「Wチーズ」、鉄板で香ばしく仕上げる定食メニュー、さらにユッケジャンスープにチーズを合わせた「チーズ王道カルビラーメン」など、多彩なラインアップを用意。甘辛とコク、鉄板の熱気が引き立てる“やみつき系”の味わいを、2026年1月中旬まで楽しめる。店内飲食のほか、テイクアウトやデリバリーにも対応する（一部店舗除く）。 ＜商品概要＞ ●ヤンニョムチーズカルビ丼 並790円／小750円／大1,050円 ●ヤンニョムWチーズカルビ丼 並890円／小850円／大1,150円 ●鉄板ヤンニョムチーズカルビ定食 1,250円 ●鉄板ヤンニョムWチーズカルビ定食 1,350円 ●チーズ王道カルビラーメン 単品890円 お好きな丼＋550円（小セット） ラーメン＋ミニカルビ丼セット 1,250円 販売期間：2025年12月18日～2026年1月中旬 販売店舗：『焼きたてのかるび』全店舗（※一部対象外） 販売方法：店内・テイクアウト・デリバリー