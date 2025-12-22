キリン「示温インキデザイン缶使用の一番搾り」発売
執筆者：motoe
キリンビール（社長：堀口英樹）は、「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」、「一番搾り 糖質ゼロ 限定春示温インキデザイン缶」、「一番搾り ホワイトビール 限定春示温インキデザイン缶」（350ml缶、500ml缶）を2026年2月3日より全国で期間限定発売する。今回発売する限定商品は、「一番搾り」、「一番搾り 糖質ゼロ」、「一番搾り ホワイトビール」の品質感をベースに桜を華やかに表現し、春への期待感を高められるデザインとなっている。さらに、同社缶商品では初めて温度によって色が変化する示温インキを使用。約10℃まで冷やすことで、桜の花びらやアイコンがピンク色に発色し、例年以上に春への期待感や春を迎えるうれしさを高める商品となっている。【商品概要】■商品名：①「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」、②「一番搾り 糖質ゼロ 限定春示温インキデザイン缶」、③「一番搾り ホワイトビール 限定春示温インキデザイン缶」■発売地域：全国（事前予約受注）■発売日：2026年2月3日（火）■容量・容器：①②350ml缶・500ml缶、③350ml缶■価格：オープン価格■アルコール：5％■純アルコール：350ml缶／14g、500ml缶／20g■製造工場：①キリンビール北海道千歳工場・仙台工場・取手工場・横浜工場・名古屋工場・滋賀工場・神戸工場・岡山工場・福岡工場、②キリンビール仙台工場・取手工場・滋賀工場・神戸工場、 ③キリンビール取手工場・滋賀工場・福岡工場