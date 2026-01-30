カルビー「ＰＶＭと日本での独占販売代理店契約」締結

カルビーは、ペルフェッティ・ヴァン・メレと日本国内における独占販売代理店契約を締結したことを発表した。契約に基づき、カルビーは「フリスク」「メントス」「チュッパチャプス」をはじめとする日本市場において長年親しまれてきたペルフェッティ・ヴァン・メレ製品の販売および物流業務を引き継ぎくこととなる。カルビーは、3カ年計画「Change 2025」の主要な柱の一つとして、国内コア事業の強化を掲げてきたが、今回の契約締結によって、従来の国内事業の延長線上にはない新たな価値を消費者に提供し、収益性の向上を実現することを目指す。一方、ペルフェッティ・ヴァン・メレはカルビーの国内における強力な営業力、多様な販売チャネル、そして広範な物流ネットワークを活用することで、自社ブランド商品の拡販をさらに推進することとなる。カルビーはこれまで、自社ブランドに加え、連結子会社ジャパンフリトレーを通じて「Frito-Lay」ブランドの商品を提供してきたが、今回の戦略的パートナーシップにより、ペルフェッティ・ヴァン・メレの人気ブランドを新たに商品ポートフォリオに加えることで、価値提供の幅を広げるとともに、顧客との接点を拡充し、より豊かな消費体験を提供していきたいとしている。なお、販売開始は2026年11月からで、日本国内におけるブランド管理およびマーケティング戦略は、引き続きペルフェッティ・ヴァン・メレが担当する。