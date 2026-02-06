ワタミ「ｂｂ.ｑ オリーブチキン」バレンタイン企画

ワタミが国内で展開する韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、2026年2月9日から14日までのバレンタイン期間限定で、人気韓国スイーツ「チーズボール」の特別キャンペーンを実施する。外はサクッと、中はもっちりとした食感が特長の「チーズボール」は、チキンのお供としてはもちろん、軽食やデザートとしても親しまれている定番メニューで、今回はプレーン・いちご・チョコの各フレーバーを対象に、通常390円（税込）のところ300円（税込）で提供する。ほんのり甘い生地とチーズのコクを楽しめるプレーン、やさしい甘酸っぱさのいちご、ほろ苦さと甘さのバランスが魅力のチョコと、異なる味わいが揃い、友人や家族とのシェアや自分へのご褒美にも適した内容となっている。バレンタインシーズンに合わせ、本格韓国スイーツを手軽に楽しめる機会として訴求する。＜商品概要＞対象商品：「チーズボール」（プレーン・いちご・チョコ・3種ミックス）、キャンペーン価格：300円（税込）、実施期間：2026年2月9日（月）～2月14日（土）、実施店舗：全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗。