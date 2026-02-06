ハウス「とんがりコーン＜チーズタッカルビ味＞」発売

ハウス食品は、コーンスナック「とんがりコーン」シリーズの新フレーバーとして、韓国グルメの定番「チーズタッカルビ」の味わいを再現した「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞を2026年2月16日から全国で発売する。香ばしいコーンの風味とカリッとした軽い食感に、チーズのコク、鶏の旨味、コチュジャンの甘辛さを組み合わせ、食べ進めるほどにクセになる味わいに仕上げた。チーズのまろやかさで辛味を抑え、辛いものが苦手な人でも楽しみやすい点も特長。袋タイプ（34g）は2月9日から全国のセブン‐イレブンで数量限定の先行発売を行う。またブランドサイトでは、「とんがりコーン」でチーズをすくって食べる韓国風アレンジレシピや、サラダのトッピングなど、チーズタッカルビらしい楽しみ方も提案する。＜商品概要＞製品名：「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞、内容量：68g、価格：オープン価格（税別参考小売価格198円）、発売日：2026年2月16日、発売地区：全国。袋タイプ：内容量34g、価格：オープン価格（税別参考小売価格128円）、発売日：2026年2月9日、発売地区：全国のセブン‐イレブン（数量限定）