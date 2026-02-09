カルビー「クリスプ×サッポロポテト」コラボ発売

カルビーは、成型ポテトチップス「クリスプ」とロングセラーブランド「サッポロポテト バーベＱあじ」の味わいを融合させた期間限定商品『クリスプ サッポロポテト バーベＱあじ』を発売する。成型ポテトチップスならではの“ザクッ”とした食感を生かしながら、「サッポロポテト バーベＱあじ」で親しまれてきたチキンやビーフの旨味、スパイス感を再現し、後味までポテトの風味が楽しめる仕上がりとした。 「クリスプ」は、マッシュポテト状に加工したじゃがいもを成型して揚げる製法により、軽快な食感と安定した味わいが特長のブランドである。袋包装へのリニューアル以降は、省資源化に加え、味付けのムラを抑えた改良も行われてきた。今回のコラボレーションでは、幅広い世代に支持され続ける「サッポロポテト バーベＱあじ」を組み合わせることで、両ブランドの魅力を掛け合わせた新しいポテトスナック体験を提案する。 パッケージは上下で背景色を切り替えたバイカラーデザインを採用し、コラボレーションならではの存在感を演出。店頭でも目を引くビジュアルとし、「クリスプ」ファンはもちろん、「サッポロポテト バーベＱあじ」ファンにも訴求する商品として展開する。 ＜商品概要＞ 商品名：クリスプ サッポロポテト バーベＱあじ 内容量：45g 価格：オープン（想定価格 税込み140円前後） 発売日・販売エリア： ・2026年2月23日（月） 全国のコンビニエンスストア先行発売 ・2026年3月16日（月） 全国のコンビニエンスストア以外の店舗 ※期間限定、数量限定