三幸製菓「もちきゅあ みかん大福味」期間限定発売

三幸製菓は、米粉を使った和グミブランド「もちきゅあ」の新商品として、「もちきゅあ みかん大福味」を期間限定で発売する。冬に旬を迎える国産うんしゅうみかん果汁を使用し、みかんの爽やかな酸味と小豆のやさしい甘みを組み合わせ、ひとくちで“みかん大福”を思わせる味わいに仕上げた。 本商品は、米菓メーカーとして培ってきた米粉技術を生かし、ゼラチンを使わずに“おもち”のようなもちもち食感を実現した点が特長である。みかんの香りと酸味が広がった後、あんこを思わせるコクのある甘みが続き、和菓子らしい満足感を楽しめる。 また、鉄分、ビタミンB1、クエン酸を配合し、忙しい毎日を過ごす女性の間食や気分転換にも配慮した設計とした。小腹満たしやちょっとしたご褒美として、手軽に栄養を補える点も訴求する。 「もちきゅあ」は、2023年のテスト販売で高い支持を得たことをきっかけに展開を本格化。和菓子の味わいをグミで表現する「和グミ」という新たなカテゴリーを確立し、既存商品は食品開発分野でも評価を受けてきた。近年注目される「ネオ和菓子」トレンドを背景に、伝統と手軽さを融合させた商品として市場の広がりを見込む。 ＜商品概要＞ 商品名：もちきゅあ みかん大福味 内容量：40g 価格：ノンプリントプライス（参考価格 税込226円） 販売期間：2026年2月9日（月）～3月末 販売エリア：全国