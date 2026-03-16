ロッテ「アジアに恋して」新発売

ロッテは、アイスカテゴリーで約10年ぶりとなる新ブランド「アジアに恋して」を4月6日から全国で発売する。アジアンスイーツをテーマにしたカップアイスで、黒糖烏龍ミルクティー、クリーミー杏仁豆腐、ジャスミンミルクティー、マンゴーラッシーの4品を展開する。 同ブランドは「ひとくちでアジアを旅した気分」をコンセプトに、アジア各地のデザートやドリンクの味わいをアイスで表現した商品。アジア文化が若年層を中心に日常の中で広がっていることを背景に、異国情緒のある味や香りを気軽に楽しめるスイーツとして開発した。 「黒糖烏龍ミルクティー」は鉄観音烏龍茶を使用した黒糖烏龍アイスとミルクアイス、黒糖ソースを組み合わせた。「クリーミー杏仁豆腐」は杏仁の華やかな風味ともっちりとした食感が特徴の杏仁アイスに杏仁ソースを合わせた。「ジャスミンミルクティー」は華やかな香りのジャスミンミルクティーアイスにパッションフルーツソースを組み合わせ、爽やかな味わいに仕上げた。「マンゴーラッシー」はアルフォンソマンゴーの果汁と果肉を使用し、ラッシー風の甘みと酸味のバランスが楽しめるアイスとした。 商品名：アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー/アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐/アジアに恋して ジャスミンミルクティー/アジアに恋して マンゴーラッシー 種類別：アイスミルク 内容量：120ml 発売日：2026年4月6日 発売地区：全国 価格：オープン価格