明治「果汁グミブランドより美容にうれしいグミ」発売

明治（代表取締役社長 : 八尾文二郎）は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドより、美容にうれしい成分を配合した新商品「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー&ザクロ」を3月24日より全国で発売する。グミ市場は食感や形状の楽しさと、手軽に食べることができる簡便さにより拡大を続けており、今後もグミ商品の多様化が進んでいくことが予想されており、中でも成分訴求型グミは2035年度には2025年度比で約2倍の伸長が予測されている。このような背景を踏まえ、同社では、くだもののおいしさで人気の「果汁グミ」ブランドから美容にうれしい成分を配合したグミを発売する。「FRUBI」というシリーズ名は、フルーツの"FRU"と、美容の"BI"を掛け合わせて消費者のココロとカラダに寄り添う想いから名付けられたという。コラーゲン、ポリフェノール、同社独自のセラミド素材を配合し、ブルーベリー&ザクロ果汁100のおいしさを味わうことができる商品。グミの形状もかわいいダブルハート型で、美容に関心のある方が思わず手に取りたくなるようなパッケージデザインとなっている。内容量：57ｇ、オープンプライス。