森永乳業「森永れん乳氷 杏仁と桃」発売

森永乳業は、「森永れん乳氷」シリーズより初のアジアンスイーツフレーバー「森永れん乳氷 杏仁と桃」を3月30日より全国で期間限定発売する。あわせて定番商品の「森永れん乳氷」と「森永れん乳氷バー」も再発売する。 新商品は、杏仁れん乳味のかき氷に濃厚なれん乳を組み合わせ、さらに黄桃果肉を加えることで、爽やかさとコクを両立。なめらかな氷の食感とフルーツのつぶつぶ感が楽しめる、アジアンスイーツ仕立ての一品となっている。 近年のかき氷市場の拡大やアジアンスイーツ人気の高まりを背景に開発された商品で、専門店のような味わいを家庭でも手軽に楽しめる点が特長。 またシリーズ共通で、パッケージには「森永ミルク 加糖れん乳」のキャラクター“ミルリン”を採用し、親しみやすさとブランドの安心感を訴求する。 商品概要 商品名：森永れん乳氷 杏仁と桃／森永れん乳氷／森永れん乳氷バー 種類別：ラクトアイス 包装形態：紙カップ（紙シール蓋）／紙カルトン、ピロー包装 内容量：140ml／140ml／300ml（50ml×6本） 保存方法：要冷凍（-18℃以下） エネルギー：148kcal（1カップ当たり）／169kcal（1カップ当たり）／68kcal（1本当たり） 主要ターゲット：アジアンスイーツ好きの方／れん乳好きの方 主要売場：量販店、一般小売店、コンビニエンスストア 希望小売価格：180円（税別）／450円（税別） 発売日：2026年3月30日 販売地区：全国 JANコード：4902720 164870／4902720 161893／4902720 161466