協同乳業、「ホームランバー いちご&メロン」発売

協同乳業（本社 : 東京都中央区、代表取締役社長 : 深松 聖也）は、子どもから大人まで幅広い年代に愛される当たりくじ付きアイスバーの「ホームランバー」シリーズより、いちごとメロンの果汁を使用した新商品「ホームランバー いちご&メロン」を3月30日より全国のスーパーマーケットにて発売を開始する。ホームランバーは、1960年に日本初のアイスクリームバーかつ日本初の当たりくじ付きアイスとして誕生し、以来65年以上愛され続けているロングセラー商品。今回、新発売する同商品は、果汁入り氷と練乳仕立てのアイスの2層を楽しめるアイスバーで、外側の果汁入り氷は、いちごとメロンの果汁をそれぞれ6%使用し、いちごはジューシーで甘酸っぱく、メロンは芳醇でみずみずしい味わいに仕上げている。シャリッとした氷の層の中は、練乳仕立てアイスとなっており、やさしい甘みとミルクの余韻が口の中に広がる、さっぱりしながらも満足感のある味わいが楽しめる。【商品概要】■商品名：ホームランバー いちご＆メロン ■種類別：氷菓 ■内容量：360ml（45ml×８本） ■保存温度：要冷凍（-18℃以下） ■エネルギー：いちご 40kcal / メロン 40kcal ■発売地域：全国 ■希望小売価格：450円（税抜） ■発売日：3月30日（月）