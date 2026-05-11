キリン 「氷結® マンゴースパークリング」発売
執筆者：motoe
キリンビール（社長：堀口英樹）は、みずみずしい果実のおいしさを届ける「キリン 氷結®」ブランドから「キリン 氷結® マンゴースパークリング（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を6月9日より全国発売する。今回発売する「キリン 氷結® マンゴースパークリング（期間限定）」は、マンゴーのジューシーな甘みを爽快な炭酸感とスッキリした後味が楽しめる、クリア果汁（果汁0.3%）とクリアウォッカを使用した「氷結®」ならではの“果実のみずみずしいスッキリとしたおいしさ”を実現。また、パッケージも、「氷結®」の特長であるダイヤカット缶に、ジューシーな果実感を感じさせるマンゴーのイラストで南国の非日常感を感じさせるデザインに仕上げられている。【商品概要】■商品名：キリン 氷結® マンゴースパークリング（期間限定）■発売日：6月9日（火）■発売地域：全国■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶■価格：オープン価格■アルコール分：4％■純アルコール量：350ml缶:11.2g、500ml缶:16g■製造工場 ：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）