亀田製菓「ハッピーターンに特化したショップ」誕生
執筆者：motoe
亀田製菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）の代表商品「ハッピーターン」は2026年に発売50周年を迎えるが、この節目を記念し、ハッピーターンブランドの記念日である5月29日「ハッピーターンズデー」に合わせ、東京駅八重洲側に広がる商業施設・東京駅一番街地下1階「東京おかしランド」にハッピーターンに特化したショップ「超ハッピーターン」を5月22日にオープンする。「超ハッピーターン」では、ここでしか味わえない“おいしいハッピー”のみならず、ハッピーターンのキャラクターであるターン王子のモニュメントなど、聖地巡礼の証として撮影したくなるフォトスポットも用意。また、「超ハッピーターン」では、「超ハッピーターン 飲むハッピーターンシェイク」や「超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ」など新しいハッピーを体感できる出来立て商品も販売。いつもの『ハッピーターン』よりも、もっとハッピー！になれる、キッチン併設店舗ならではの特別な“あまじょっぱさ”を楽しむことができる。さらに、ハッピーパウダー好きの人におすすめしたいパウダーマニアシリーズは、ハッピーパウダーの“あまじょっぱさ”を存分にお楽しめる「超ハッピーターン パウダーマニア 300 %仕立て」や「超ハッピーターン パウダーマニア ソフトクリーム」なども提供される。なお、現在、東京おかしランドで展開している「カメダセイカ」は閉店される。【店舗概要】■店舗名称：超ハッピーターン■オープン予定日：5月22日(金)※13:00オープン■場所：JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ（東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド）■営業時間：9：00～21：00 ※初日のみ13:00オープン■東京おかしランド ホームページ：https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyo_okashiland/■超ハッピーターン スペシャルサイト：https://www.kamedaseika.co.jp/special/okashiland/（※5/22 公開予定）