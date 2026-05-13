キリン「ストーンウォール・イン ＩＰＡ」発売

キリンビールは5月26日、米国のクラフトビールメーカー「ブルックリン・ブルワリー」の「The Stonewall Inn IPA」350ml缶を全国で数量限定発売する。会員制生ビールサービス「キリン ホームタップ」では5月21日から、Tap Marché向け3Lペットボトルは5月25日から展開する。同商品は、ニューヨークのバー「ストーンウォール・イン」の公式ビールとして2017年に米国で誕生したセッションIPA。グレープフルーツのような香りと爽やかな味わいが特長で、IPAらしいホップの風味を保ちながら、苦味を抑えた飲みやすい味わいに仕上げた。パッケージには多様な人々が共に輝く世界を象徴するレインボーを採用している。＜商品情報＞商品名：The Stonewall Inn IPA、発売日・容量・販売地域：2026年5月26日・350ml缶・全国／2026年5月21日・1Lペットボトル・キリン ホームタップ／2026年5月25日・3Lペットボトル・Tap Marché・全国、価格：オープン価格、アルコール分：5％、純アルコール量：350ml缶1本あたり14g、製造工場：350ml缶はキリンビール滋賀工場、1L・3Lペットボトルはキリンビール横浜工場