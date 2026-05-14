カルビー「２０３５ビジョン」発表
執筆者：shirai
カルビーは5月14日、日本のスナック菓子メーカーから進化し、世界の“SNACKING COMPANY”を目指す「2035ビジョン」を発表した。主食や時間にとらわれない間食・軽食「SNACKING」の食習慣と市場を拡大し、世界の人々の食のよろこびを創造することを目指す。ライフスタイルや価値観の変化により、間食・軽食が時間や気分、さまざまなシーンに寄り添う存在へと役割を広げる中、同社は加工技術、生産技術、営業・販売力、商品企画・開発力などを生かし、より自由で、すこやかな食の価値を提供していく。＜関連URL＞2035ビジョン：https://www.calbee.co.jp/ir/pdf/2026/calbee2035vision.pdf、2035年に向けた事業戦略：https://www.calbee.co.jp/ir/pdf/2026/growthstrategy.pdf、成長戦略「Accelerate the Future」：https://www.calbee.co.jp/ir/pdf/2026/growthstrategy_20260327.pdf