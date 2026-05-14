ＵＣＣ「父の日ギフトセット」発売

UCC上島珈琲は5月14日、UCC公式オンラインストア限定で「父の日オリジナルギフトセット」全4種を発売する。「上島珈琲店」の看板メニュー「ミルク珈琲」の味わいを自宅で再現できる希釈タイプの「ミルク珈琲ベース」を中心に、プリザーブドフラワーボトルとのセットや、無糖・加糖を選べる2本セットを展開する。ネルフィルターで抽出した「THE NEL DRIP COFFEE」の3本入りギフトや、銅マグカップ、黒糖蜜を組み合わせたセットも用意。いずれも専用ギフト箱で届け、期間限定で父の日デザインシールを選べる。＜商品情報＞商品名：父の日オリジナルギフトセット、発売日：2026年5月14日、販売チャネル：UCC公式オンラインストア、UCC公式オンラインストア楽天市場店、UCC公式オンラインストアYahoo!ショッピング店、LINEギフトUCC公式オンラインストア、内容：父の日フラワーギフト 上島珈琲店ミルク珈琲ベース＆フラワー4200円、上島珈琲店ミルク珈琲ベースギフト3800円、上島珈琲店 THE NEL DRIP COFFEE 3800円、上島珈琲店 ミルク珈琲ベース＆銅マグ＆黒糖蜜 ギフトセット9800円、父の日当日お届け注文締切：2026年6月16日正午、特集ページ：https://store.ucc.co.jp/ext/fathersday.html