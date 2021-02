ＵＣＣ上島珈琲「ＲＯＡＳＴ ＭＡＳＴＥＲ」２品発売

UCC上島珈琲「ROAST MASTER」2品発売

UCC上島珈琲は、UCCのローストチャンピオンが監修した家庭用レギュラーコーヒーブランド「UCC ROAST MASTER」の一杯抽出型ドリップコーヒー製品2品を3月8日より全国で新発売する。新型コロナウイルスの影響による生活様式や働く環境の変化に伴い在宅時間が増えるなか、自宅でのコーヒー飲用やその時間を楽しむ人が増え、手軽にドリップしておいしいコーヒーを飲みたい、生産地や焙煎方法などにこだわってコーヒーを選びたいという消費者ニーズが高まっている。こうした消費者動向を背景に、同社はUCCローストチャンピオンが監修し、厳選した豆と匠の焙煎技術でつくりだした「UCC ROAST MASTER」ブランドの一杯抽出型ドリップコーヒー製品の容量を増やし、「UCC ROAST MASTER ドリップコーヒー マイルド for BLACK 8P」「UCC ROAST MASTERリッチ for LATTE 8P」を発売する。同製品は、UCCローストチャンピオンが、焙煎機や生豆の特性を見極め、焙煎温度や時間をコントロールする独自の焙煎プロファイルを作ることで、豆本来の甘みを存分に引き出している。「UCC ROAST MASTER マイルド for BLACK」は、ブラジル産の完熟豆を50%使用し、豆本来の甘みと芳醇なコクを引き出す中炒りに焙煎している。「UCC ROAST MASTER リッチ for LATTE」は、タンザニア産の完熟豆40%を使用し、香ばしい香りと濃厚なコクを引き出す深炒りに焙煎している。またパッケージは、製品特長である「焙煎へのこだわり」をよりわかりやすく伝えるため、監修者であるローストチャンピオン・齊藤浩介をデザインするとともに、焙煎度をより分かりやすく表記。コーヒー豆専門店で購入するようなイメージを意識し、クラフト感を強調するため、外装フィルムの一部に紙素材を使用している。■商品名:①『UCC ROAST MASTER ドリップコーヒー マイルド for BLACK 8P』 ②『UCC ROAST MASTER ドリップコーヒー リッチ for LATTE 8P』 ■発売日:2021年3月8日(月) ■希望小売価格:オープン価格 ■販売地域/チャネル:全国の量販店を中心とした全チャネル